وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 112.16 نقطة بنحو 0.29 % إلى 38826.93 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 37.68 نقطة أو 0.74 % إلى 5154.77 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 181.75 نقطة بمقدار 1.14 % إلى 16154.92 نقطة.
ارتفاع "وول ستريت" بدعم صعود أسهم النمو وشركات الرقائق تنعش مؤشر ناسداك
صعد مؤشر ناسداك المجمع بنحو 1.14 % في بداية التعاملات بفضل شركات التكنولوجيا. "رويترز"
بدأت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع اليوم الإثنين، إذ دعم صعود أسهم النمو وأسهم شركات صناعة الرقائق الانتعاش الكبير لمؤشر ناسداك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 112.16 نقطة بنحو 0.29 % إلى 38826.93 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 37.68 نقطة أو 0.74 % إلى 5154.77 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 181.75 نقطة بمقدار 1.14 % إلى 16154.92 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 112.16 نقطة بنحو 0.29 % إلى 38826.93 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 37.68 نقطة أو 0.74 % إلى 5154.77 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 181.75 نقطة بمقدار 1.14 % إلى 16154.92 نقطة.
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