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القطاع الصناعي يرفع أسهم أوروبا لمستوى قياسي قبيل بيانات التضخم الأمريكية

القطاع الصناعي يرفع أسهم أوروبا لمستوى قياسي قبيل بيانات التضخم الأمريكية
فرانكفورت : رويترز
  • الاربعاء 15 مايو 2024 11:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 15 مايو 2024 11:58 صباحا

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع غير مسبوق اليوم الأربعاء، إذ عززت نتائج أعمال إيجابية أسهم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية، وبحلول الساعة (08:00) بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع أمس الثلاثاء.

وقفز سهم إكسبيريان لبيانات الائتمان 7.8 % بعد توقعات سنوية متفائلة لنمو الإيرادات العضوية، وتقدم سهم إن بوست البولندية 5 % بعد ارتفاع الأرباح الأساسية في الربع الأول. والشركتان من أكبر الرابحين في مؤشر السلع الصناعية والخدمات، وارتفع سهم ميرك 4.5 % بعد الإعلان عن أرباح أفضل من المتوقع، ما دعم مؤشر الخدمات الصحية.

وتراجع سهم نيشته الفنلندية 13.3 % إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما خفضت شركة إنتاج الوقود الحيوي ومصفاة النفط توقعاتها لهامش الربح لعام 2024 لمنتجات الطاقة المتجددة، وانخفض سهم مجموعة تيسن كروب الألمانية 7 % بعدما خفضت توقعاتها السنوية للمبيعات وصافي الربح للمرة الثانية في 3 أشهر.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، بعد يوم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى ثقته في تراجع التضخم بعد بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع في أبريل.

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