الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 2.4 %

قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء إنه يتوقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو في العام 2024، عما كان متوقعا في السابق وترك تقديراته للنمو من دون تغيير رغم عدم اليقين العالمي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التضخم سيتباطأ إلى 2.5 % هذا العام، انخفاضا من 2.7 % كما في فبراير. وتوقعت أن تنمو منطقة اليورو 0.8 % خلال 2024، لكن المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني قال إن "التوقعات ما زالت غير مؤكدة في ظل حربين مستعرتين في الجوار" في أوكرانيا وفي غزة.

ويأتي ذلك في ظل تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في أسعار المستهلكين بفضل الأرقام الجيدة المسجّلة مطلع العام. وتقترب هذه الأسعار من هدف 2 % الذي حدده البنك المركزي الأوروبي والذي ينبغي أن يطمئن المؤسسة النقدية في إطار خطتها لخفض أسعار الفائدة في يونيو.

وقالت المفوضية "من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض ويصل إلى هدفه في وقت أبكر قليلا في 2025"، مما كانت ذكرته التوقعات السابقة المنشورة في 15 فبراير. وفي السنة المقبلة تعول بروكسل على زيادة الأسعار 2.1 % في الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة مقابل 2.2 % حتى الآن.