وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب انخفاض الأرباح إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.
«أسمنت الرياض» تربح 189 مليون ريال بانخفاض طفيف متأثرة بارتفاع المصاريف العمومية
انخفضت الأرباح الصافية لشركة أسمنت الرياض بنهاية عام 2023، بشكل طفيف بلغ 0.6 % إلى 189 مليون ريال مقابل 190 مليون ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.
وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب انخفاض الأرباح إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.
وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب انخفاض الأرباح إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.
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