«أسمنت الرياض» تربح 189 مليون ريال بانخفاض طفيف متأثرة بارتفاع المصاريف العمومية

انخفضت الأرباح الصافية لشركة أسمنت الرياض بنهاية عام 2023، بشكل طفيف بلغ 0.6 % إلى 189 مليون ريال مقابل 190 مليون ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب انخفاض الأرباح إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.