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«أسمنت الرياض» تربح 189 مليون ريال بانخفاض طفيف متأثرة بارتفاع المصاريف العمومية

«أسمنت الرياض» تربح 189 مليون ريال بانخفاض طفيف متأثرة بارتفاع المصاريف العمومية

"الاقتصادية" من الرياض
انخفضت الأرباح الصافية لشركة أسمنت الرياض بنهاية عام 2023، بشكل طفيف بلغ 0.6 % إلى 189 مليون ريال مقابل 190 مليون ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.
وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب انخفاض الأرباح إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.
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