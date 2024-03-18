ألفاريز آند مارسال: البنوك السعودية تحافظ على مستويات أداء قوية تمهد لمزيد من النمو .. تحسن تكلفة المخاطر عند 0.41 %

توقعت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية أن تحافظ البنوك السعودية على مستويات أداء تتسم بالقوة والإيجابية في المستقبل مع احتمالات تحقيق مزيد من النمو.

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال عقب إصدار الشركة النسخة السنوية الرابعة من تقرير أداء القطاع المصرفي في السعودية لعام 2023، إن إمكانات النمو والاستقرار كبيرة في القطاع المصرفي السعودي، الذي سجل نموا ملحوظا للدخل التشغيلي وزيادة في العائد على حقوق المساهمين.



وأكد أنه رغم وجود بعض التحديات في المشهد الاقتصادي، فإن القطاع المصرفي واصل تقدمه مستفيدا من الظروف الائتمانية المواتية. ما يعكس الاستقرار الدائم والمسار التصاعدي الواعد للقطاع ويعزز التفاؤل بمستقبل مزدهر.

وأضاف: "في ضوء رؤية السعودية 2030، من المتوقع أن يسهم القطاع المصرفي في السعودية بشكل رئيس في تحقيق أهدافها. كما تحظى البنوك بآفاق إيجابية، ولا سيما مع الزيادة الكبيرة في نمو القروض المحتملة وارتفاع جودة الأصول والدفاتر المدعومة برأسمال قوي".

ووفقا لسيناريو خفض أسعار الفائدة المرتقب بحلول النصف الثاني من 2024، تتوقع بقاء صافي هوامش الفائدة مستقرا عند نحو 3.0 % خلال العام.

وأشار التقرير إلى أن أفضل عشرة بنوك في السعودية سجلت مستويات أداء تتسم بالقوة والإيجابية، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.5 % نتيجة نمو صافي دخل الفوائد.

كما شهدت السنة المالية تحسنا في صافي هامش الفائدة بنسبة 3.5 %، مع نمو نسبتي التكلفة إلى الدخل وتكلفة المخاطر. وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5 %، في حين بقي العائد على الأصول ثابتا عند نسبة 2.0 %.

وشهدت السنة المالية تعرض السيولة لضغوطات نسبية عدة إثر تجاوز معدلات نمو القروض لمعدلات نمو الودائع، وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

كما وصلت ودائع الهيئات التابعة للحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 31.2 % (2022: 28.4 %) من إجمالي ودائع البنوك في السعودية، فقد شكلت 68.2 % من إجمالي الزيادة في الودائع في السنة المالية 2023، ما أدى إلى زيادة ضخ العرض النقدي في الاقتصاد، وبالتالي تخفيف مشكلات حال السيولة في النظام المصرفي السعودي.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كلا من: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

ولفت التقرير إلى تحسن تكلفة المخاطر بمقدار 5 نقاط أساس على أساس سنوي لتستقر عند 0.41 % في السنة المالية 2023، مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة ضئيلة بواقع 1.1 % على أساس سنوي، حتى وصلت إلى نحو 9.8 مليار ريال في 2023.

وعززت الزيادة في أسعار الفائدة من ربحية البنوك في السعودية، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي 11.8 % على أساس سنوي نتيجة لارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 14.5 % خلال السنة المالية 2023. كما حافظ العائد على الاستثمار على استقراره عند 2.0 % خلال السنة المالية 2023 مع وجود زخم إيجابي.