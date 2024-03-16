"إس آند بي" تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند "A" بنظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني لإصدارات المملكة العربية السعودية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند "A/A-1"، بنظرة مستقبلية مستقرة.

تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن "تستمر الإصلاحات الحكومية واسعة النطاق في دعم تنمية القطاع غير النفطي ودعم النمو غير النفطي والإيرادات المالية"، علما أن الأنشطة غير النفطية السعودية تشكل 50% من الناتج الإجمالي الحقيقي في 2023.

وقالت إنه رغم خفض إنتاج النفط المتوقع، فإن "زخم النمو غير النفطي سيقود التوسع الاقتصادي لينمو بإجمالي 2.2% في 2024، بعد انكماشه 0.8% في 2023". ورجحت أن يؤدي تسارع الاستثمار في القطاع غير النفطي والنمو القوي للاستهلاك إلى إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عند 3.3% في المتوسط ​​​​سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2027".

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها الصادر اليوم إلى أن الإصلاحات الحكومية في القطاع غير النفطي "ستُوازن التقلبات الدورية للاقتصاد الذي لا يزال يركز على النفط والغاز، والضغوط المالية المرتبطة بخطة التحول في البلاد والتوسع السكاني"، وفقا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

من جهة أخرى، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يؤدي "خفض إنتاج النفط في 2024 وتسريع تنفيذ مشروعات رؤية 2030 إلى تضييق مراكز صافي الأصول المالية والخارجية"، ومع ذلك، توقعت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" أن تظل الأصول السائلة الحكومية "قوية عند حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027".

ولفتت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" إلى أنها قد تنظر في رفع التصنيف الائتماني للمملكة إذا ما "أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى نمو مطرد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا كان الانخفاض التدريجي في صافي الأصول الحكومية أقل مما نتوقع حالياً".