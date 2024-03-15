صندوق التنمية الثقافي يمول أنشطة ثقافية بـ 241.6 مليون ريال في 3 أعوام

يعمل صندوق التنمية الثقافي على تطوير القطاع الثقافي وتمكينه ليسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق زيادة مساهمة شركات القطاعين الخاص وغير الربحي في دعم وتنمية القطاع والاستثمار فيه، إضافة إلى إطلاق شراكات نوعية بين القطاع الحكومي والخاص لدعم العاملين في القطاع الثقافي.

وقال الصندوق لـ"الاقتصادية"، إن إجمالي الدعم التمويلي المصروف بلغ 241.6 مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023.

وجاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار الصندوق إلى أنه استهدف في حلوله التمويلية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الثقافية الـ16 في مختلف مناطق المملكة.

وقال إن "الحلول التمويلية التي أطلقها الصندوق استهدفت المنشآت العاملة في القطاع الثقافي خاصة، إلا أن الأفراد المهتمين والمبدعين في القطاع يلقون اهتمامًا خاصًا من الصندوق الثقافي، لذلك أطلق الصندوق حلوله التطويرية غير التمويلية لتقديم الاستشارات وورش العمل لرفع جاهزية المهتمين والمبدعين ورواد الأعمال في القطاع لإطلاق مشاريعهم الثقافية وتحسين فرص أهليتهم في الحصول على التمويل لدعم مشاريعهم".

وحول مخصصات الصندوق، أوضح أنه بحسب ما هو منصوص في نظام الصندوق الثقافي، فإن رأس مال الصندوق يبلغ 500 مليون ريال، إضافة إلى رأس مال الصندوق، تتضمن ميزانية الصندوق الثقافي مخصصات إضافية بالشراكة مع جهات أخرى.

وأبان أن الصندوق الثقافي له مخصصات بقيمة 181 مليون ريال لبرنامج تحفيز المشاريع الثقافية بالشراكة مع برنامج جودة الحياة.

وذكر أن الصندوق الثقافي يدير مخصصات بقيمة 879 مليون ريال سعودي لبرنامج تمويل قطاع الأفلام بالشراكة مع برنامج المحتوى الرقمي IGNITE·

ويركز الصندوق على دعم القطاعات الثقافية الـ 16 التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة وذلك من خلال برامج تنموية بآليات تمويل مختلفة صممت لتمكين القطاع الثقافي في مجالات مختلفة، مثل: صناعة وتطوير المحتوى، التعليم والتدريب، دعم البنى التحتية، نشر وتسويق المخرجات الثقافية، تشغيل المرافق الثقافية، وتمكين التحول الرقمي في القطاع الثقافي، إضافة إلى البرامج الاستثمارية التي يعتزم الصندوق تفعيلها لزيادة رفع مساهمة القطاع الثقافي في اقتصاد الدولة، كما سيقدم الصندوق الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة.