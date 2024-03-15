رغم تراجع أرباح الشركات 17 % «تاسي» يستعيد مستويات مايو 2022 بتداولات 52 مليار ريال

محا مؤشر "تاسي" خسائر أسبوعين متتاليين، ليرتفع إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2022 بمكاسب 150 نقطة بنحو 1.2 % عند 12728 نقطة، بسيولة هي الأعلى خلال نفس الفترة لتصل إلى 51.6 مليار ريال.

ورغم هذا الارتفاع لا تزال السوق تتحرك بوتيرة منخفضة في ظل عدم ظهور كثير من النتائج المالية للشركات، حيث أظهرت النتائج تراجعا في الأرباح بنحو 17 % لتصل إلى 128 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023.

وتراجع أرباح الشركات يقلل عوائد السوق في وقت يجد المستثمرين بدائل منافسة للأسهم، وعليه فإن التوقعات الإيجابية للمستثمرين تجاه ربحية الشركات ستلعب دورا جوهريا في تحرك السوق خلال الفترة الحالية.

فنيا قد تواجه السوق ضغوطا بيعية في مطلع الأسبوع، حيث إن السيطرة عليها يبقي فرص استمرار التحرك نحو الصعود.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12617 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 12788 نقطة بمكاسب بلغت 1.67 %، بينما الأدنى عند 12505 نقاط فاقدا 0.57 %، وأنهى الأسبوع عند 12728 نقطة رابحا 150 نقطة بـ1.19%، وارتفعت قيم التداول 11 % بنحو 5 مليارات ريال لتصل إلى 51.6 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 3 % بنحو 62 مليون سهم لتصل إلى 1.9 مليار سهم، أما الصفقات فتراجعت 4 % بنحو 125 ألف صفقة لتصل إلى 2.9 مليون صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة التأمين بـ8.5 %، ثم المرافق العامة بنحو 7.9 %، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 7 %.

بينما تصدر المتراجعة التطبيقات وخدمات التقنية بـ2.8 %، ثم الاتصالات بنحو 2.6 %، وحل ثالثا "الطاقة" 1.3 %.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ15 % بقيمة 7.9 مليار ريال، ثم البنوك بنحو 12 % بقيمة 6.2 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" 9 % بقيمة 4.6 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الكيميائية" بـ36 % ليغلق عند 7.40 ريال، ثم أنابيب السعودية بنحو 33 % ليغلق عند 81 ريال، وحل ثالثا "بن داوود" 22 % ليغلق عند 8.94 ريال.

وتصدر المتراجعة ذيب بنحو 9 % ليغلق عند 71 ريالا، ثم أيان بـ8.3 % ليغلق عند 23.66 ريال، وحل ثالثا "تكوين" 7.2 % ليغلق عند 12.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة ملياري ريال، ثم أكوا باور بـ1.8 مليار ريال، وحل ثالثا الراجحي بمبلغ 1.8 مليار ريال.



أداء السوق الموازية

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 535 نقطة بنحو 2 % لتغلق عند 26989 نقطة خلال الأسبوع.

وزادت قيمة التداول 4 % ما يعادل 12 مليونا إلى 301 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 174 % بواقع 17 مليون سهم لتبلغ 27 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 17 ألف صفقة مرتفعة 2.1 ألف صفقة بمقدار 14 %.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بلدي" بنحو 20 % ليبلغ 240 ريالا، يليه "شور" بـ20 % ليصل إلى 97.80 ريال، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" 13 % حيث أغلق عند 20.96 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بنان" بواقع 16 % ليغلق عند 4.95 ريال، يليه "أبيكو" بـ12 % إلى 34.15 ريال، وحل ثالثا سهم "حديد الرياض" بمقدار 10 % مغلقا عند 30.25 ريال.



وحدة التحليل المالي

