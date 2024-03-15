شركات التجزئة السعودية ترفع مبيعاتها الإلكترونية إلى 18 % .. 1.1 مليار ريال مبيعات إكسترا من متجرها الإلكتروني في عام

عززت شركات التجزئة المدرجة في السوق السعودية مبيعاتها عبر منصاتها الإلكترونية خلال العام الماضي، مع سعيها للاستفادة من توجه المستهلكين.

وبحسب تقرير لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن مبيعات شركات جرير، إكسترا، والسيف غاليري، عبر المتاجر الإلكترونية مثلت نحو 18.1 % من إجمالي مبيعاتها، سواء عبر منافذ البيع أو حتى تجارة الجملة خلال 2023، فيما كانت تشكل نحو 14.2 % خلال 2022.

زيادة تركيز شركات التجزئة على تنمية مبيعاتها عبر التجارة الإلكترونية أمر مبرر نتيجة الأرقام الكبيرة في هذا القطاع، ولا سيما أن أغلب المستهلكين هم من فئة الشباب، إضافة إلى ارتفاع معدل استخدام الإنترنت، وكذلك سهولة عمليات الدفع الإلكتروني.

وتعد شركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" الأكثر استفادة من المتاجر الإلكترونية خلال العام الماضي 2023 من بين الشركات الثلاث، بعدما شكلت 20 % من إيراداتها، مقارنة بنحو 19 % خلال 2022.

وحققت إكسترا مبيعات تقدر بنحو 1.1 مليار ريال من خلال المنصات الإلكترونية خلال العام الماضي تزيد بنحو 5 % فقط عن عام 2022.

شركات التجزئة في السعودية تتنافس على استقطاب وجذب عملائها، فيما كان التركيز واضحا على الجذب إلى منصاتها الإلكترونية التي شهدت منافسة قوية خلال العامين الماضيين بالتحديد، من خلال تطوير تجربة العملاء سواء من التحديث المستمر لتلك المنصات أو التطبيقات.

ثانيا جاءت شركة جرير للتسويق، إذ مثلت إيرادات المنصات الإلكترونية نحو 19 % من إجمالي إيراداتها وبقيمة ملياري ريال، فيما زادت اعتماد الشركة على المنصات الإلكترونية بعدما كانت تشكل 13 % قبل عام.

في المرتبة الثالثة، السيف غاليري التي نمت المبيعات عبر المنصات الإلكترونية 14 % لتصل إلى 75.2 مليون ريال تمثل نحو 10 % من مبيعات الشركة خلال 2023. وخلال الفترة السابقة شكلت التجارة الإلكترونية ما نسبته 8 % من إجمالي التجارة في السعودية، ومن المتوقع أن تشهد نموا وازدهارا بوصول إجمالي إيراداتها إلى 49 مليار ريال بحلول 2025.

تشهد التجارة الإلكترونية في السعودية توسعا كبيرا، مدعومة بالتوجه الحكومي حيال التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يستهدف زيادة حصة التعاملات غير النقدية بحلول 2025 إلى 70 %.

وحدة التحليل المالي

