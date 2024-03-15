الخطوط الجوية القطرية تدرس شراء 150 طائرة من بوينج وإيرباص

نقلت بلومبرغ نيوز اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة قولها إن الخطوط الجوية القطرية في مرحلة مبكرة من محادثات مع شركتي بوينج وايرباص لطلب شراء ما يصل إلى 150 طائرة عريضة البدن.

وجاء في التقرير أن الشركة القطرية تتطلع لشراء ما بين 100 إلى 150 طائرة لتنمية وتجديد أسطولها.

وأفاد التقرير بأن الطلبية ستكون على الأرجح لشراء طائرات إيرباص من طراز إيه350 وطائرات بوينج من طراز 777 إكس.

ولم ترد بوينج وإيرباص بعد على طلبات من رويترز للتعليق. ولم يتسن الاتصال بالخطوط الجوية القطرية.