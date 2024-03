39 % ارتفاع في أداء الألعاب الإلكترونية في السعودية خلال الربع الرابع من 2023

ارتفع أداء الألعاب الإلكترونية في السعودية بنسبة وصلت إلى 39 % خلال الربع الرابع من 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن الربع الرابع من عام 2023 لمبادرة GameMode، الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية.

وتضمن التقرير نتائج أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في السعودية، حيث أوضح التقرير تصدر شركات موبايلي وSTC وسلام قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة STEAM بنسبة 100 %، كما تقاسمت شركتي "موبايلي" و"سلام" صدارة منصة PlayStation بنسبة 100%، فيما تصدرت موبايلي منصة XBOX بنسبة 100%.

وأوضح التقرير تصدر شركتي STC و"موبايلي" قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 8 ألعاب وهي Call of Duty، EA Sports FC، Apex Legends، VALORANT، Rainbow Six Siege ، PUBG MOBILE، Among Us، Battlefield، فيما تقاسمت شركات STC" و"موبايلي" و "سلام" صدارة القائمة في لعبة Rocket League، بينما تصدرت شركة STC القائمة.