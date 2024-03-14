وزارة الصناعة : 6.2 مليار ريال حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر يناير 2024، توزعت على 5 أنشطة صناعية.

حيث تصدر نشاط صنع المنتجات الغذائية التراخيص الجديدة بـ27 ترخيصا، ثم منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ20 ترخيصا، تلاه صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ19 ترخيصا، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ18 ترخيصا، وأخيرا صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ14 ترخيصا.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع 2024 وحتى نهاية يناير 152 ترخيصا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,672 مصنعا، بحجم استثمارات 1,539 تريليون ريال.

وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة ليناير بلغ 6.2 مليارات ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.47 %، تلتها المتوسطة بـ8.55 %، والكبيرة بنسبة 1.32 %.

في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.66 %، ثم المنشآت الأجنبية بنسبة 14.47 %، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.87 %.

وبين التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يناير الماضي بلغت 79 مصنعا، بحجم استثمارات 1.3 مليار ريال، تصدرتها الغذائية بـ13 مصنعا، ثم المعادن المشكلة بـ11 مصنعا، تلتها المطاط واللدائن بـ9 مصانع، والورق بـ7 مصانع، ثم الأثاث والفلزات القاعدية بـ6 مصانع لكل نوع منهما.

فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 78.48 % بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 12.66 %، والمصانع المشتركة بـ8.86 %.