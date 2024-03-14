السعودية تسعى إلى إضافة بنوك جديدة لطرح حصة إضافية في أرامكو

تجري السعودية محادثات لضم بنوك أمريكية كبرى للمشاركة في طرح الأسهم الثانوية المرتقب لشركة النفط العملاقة "أرامكو"، والذي يتوقع أن يكون أحد أكبر طروحات الأسهم في السنوات الأخيرة، حسبما قال أشخاص على دراية بالأمر.

ووفقا لـ "بلومبرغ"، تخطط السعودية لتعيين بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" كأحد المديرين الرئيسين للاكتتاب، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة. كما يأتي "بنك أوف أمريكا" و"مورغان ستانلي" ضمن المرشحين للمشاركة في إدارة الاكتتاب الذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، وفقا للأشخاص.

اختارت السعودية بالفعل بنوك "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إي بي سي هولدينغز" للمشاركة في الطرح، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" الشهر الماضي. ويعمل مصرف "مويلز آند كو" صغير الحجم مستشارا ماليا للمساعدة في اختيار مديري الاكتتاب، وفقا لما ذكره الأشخاص.

وأضاف الأشخاص أن القائمة النهائية للمستشارين قد تتغير، ومن المتوقع إضافة مزيد من البنوك قبل انطلاق الاكتتاب. ولم تحسم السعودية حتى الآن توقيت الطرح أو عدد الأسهم التي ستطرحها الحكومة.