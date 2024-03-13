«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في صندوق Olive Rock للملكية الخاصة

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء SVC استثمار 30 مليون دولار في صندوق الملكية الخاصة، والمدار من قبل شركة "Olive Rock Partners"، حيث يركز الصندوق على الاستثمار النشط في عمليات الاستحواذ الممكنة تقنيا.وقع الاتفاقية الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC، ومهند قبج الشريك المؤسس بشركة "Olive Rock Partners".وشهد توقيع الاتفاقية من SVC نورة السرحان الرئيس التنفيذي للاستثمار، وهيفاء المقبل نائب رئيس الاستثمار، كما شهد التوقيع من "Olive Rock Partners" عبدالله شاهين، الشريك المؤسس.وأوضح الدكتور نبيل كوشك، أن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع "Olive Rock Partners" يأتي ضمن برنامج اﻻستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة، وهو امتداد لسلسلة استثماراتها واستراتيجيتها لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية.من جهته قال مهند قبج: "متحمسون للشراكة المثمرة بين الطرفين، ونود أيضا أن نؤكد على الاقتناع التام بأن الشراكات في مجال الملكية الخاصة في المملكة ستصبح بشكل متزايد أمرا أساسيا في تعزيز نمو منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي تعزيز التوسع والتطور في المشهد العام للاستثمار".يذكر أن SVC تعد شركة استثمارية أسست عام 2018 وتابعة لبنك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي، وتهــدف SVC إلــى تحفيــز واســتدامة تمويــل الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.