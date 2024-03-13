"بتكوين" تقفز إلى 75 ألف دولار في سوق عملات رقمية قيمتها السوقية 2.77 تريليون دولار

واصلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين ارتفاعها اليوم لتسجل مستويات قياسية جديدة تتجاوز 75 ألف دولار للوحدة الواحدة مدعومة بالتدفقات غير المسبوقة للاستثمارات في صناديق الاستثمار القابلة للتداول للعملات الرقمية، مع ترقب ظاهرة انتصاف البتكوين المتوقعة في أبريل المقبل.

وذكرت "بلومبرج" أن الارتفاع الكبير للعملة الرقمية الأكبر في العالم يأتي الآن بعد فترة انتظار متوترة منذ 10 نوفمبر الماضي عندما وصلت البتكوين إلى مستوى قياسي قدره 68789.63 دولار للواحدة الواحدة.

في الوقت نفسه تراوحت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية بين 2.62 و2.77 تريليون دولار. ويعتبر إطلاق صناديق استثمار البتكوين القابلة للتداول في البورصة في الولايات المتحدة يوم 11 يناير الماضي محركا أساسيا وراء ارتفاع العملات الرقمية مؤخرا.

وجذبت هذه الصناديق كتلك التي أطلقتها شركة بلاك روك وفيديلتي إنفستمنتس للاستثمار المالي نحو 9.5 مليار دولار منذ إطلاقها. وفي بريطانيا أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية اعتزامها تلقي الطلبات لطرح صناديق استثمار البتكوين وإيثر للتداول، في حين أعلنت هيئة سوق المال التايلاندية اعتزامها فتح الباب أمام طرح صناديق استثمار للعملات الرقمية المشفرة أمام المشترين الأفراد. وسجلت البتكوين 4 أرقام قياسية خلال أقل من 10 أيام، حيث سجلت 69170.63 دولار يوم 5 مارس الحالي ثم 70083.05 دولار يوم 8 مارس ثم 72850.71 دولار يوم 11 مارس ثم 73637.47 دولار للوحدة الواحدة اليوم 13 مارس.

وفي ظل تذبذبات غير مسبوقة خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجع سعر البتكوين إلى 68728.58 دولار للوحدة الواحدة مما فجر موجة بيع كثيف للأصول الرقمية.

وجاء ارتفاع سعر البتكوين في ظل تدفقات قياسية للأموال إلى صناديق الاستثمار في العملات الرقمية القابلة للتداول، حيث وصلت التدفقات إلى صناديق الاستثمار الفورية أمس إلى 1.05 مليار دولار في حين وصلت التدفقات اليومية إلى صنددوق آي شيرز بتكوين إلى مستوى قياسي أمس وقدره 849 مليون دولار.