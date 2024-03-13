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أخبار اقتصادية- عالمية

ماكدونالدز: المبيعات تواصل انخفاضها في الشرق الأوسط وتضعف في الصين

ماكدونالدز: المبيعات تواصل انخفاضها في الشرق الأوسط وتضعف في الصين

المصدر: رويترز

رويترز: نيويورك
هبط سهم ماكدونالدز 3.3% إلى 284.6 دولار مما أدى لفقدان الشركة لـ 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية وتتراجع إلى 205.5 مليار دولار. جاء هذا الهبوط بعد تصريحات المدير المالي أن المبيعات الدولية ستنخفض تباعا في الربع الحالي نتيجة الصراع في الشرق الأوسط وضعف الطلب في الصين. وقال بوردن في مؤتمر يو.بي.إس العالمي للمستهلكين والتجزئة إن المبيعات المماثلة للربع الأول في قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة لشركة ماكدونالدز ستكون "أقل قليلا" من فترة الثلاثة أشهر السابقة. وقال بوردن "نواصل التعامل مع آثار الحرب في الشرق الأوسط. لكننا نشهد أيضا ما يمكن أن أسميه بداية بطيئة في الصين هذا العام". وتواجه شركات عالمية مثل ماكدونالدز أيضا ضعف الطلب في الصين، حيث أدت مشكلات التوظيف وأزمة العقارات المتفاقمة والشكوك الاقتصادية إلى تثبيط معنويات المستهلكين.
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