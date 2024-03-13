أبل تسمح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي بتنزيل التطبيقات من الإنترنت مباشرة

استجابة لضغوط سلطات الاتحاد الأوروبي أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل السماح لمستخدمي هواتفها الذكية آيفون في دول الاتحاد الأوروبي بتنزيل التطبيقات إلى أجهزتهم من مواقع الإنترنت الخاصة بمطوري هذه التطبيقات مباشرة دون الحاجة إلى استخدام متجرها الإلكتروني آب ستور.

وتعد الخطوة الأخيرة التي تعرف أيضا باسم "التحميل الجانبي" التزاما من جانب آبل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد الذي يستهدف إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة بتحسين مستويات المنافسة العادلة في السوق.

وقالت آبل على صفحة الدعم الفني الخاصة بها "تنزيل التطبيقات من أي موقع إنترنت مباشرة يستلزم مسؤولية ومراقبة تجربة المستخدم بما في ذلك القدرة على إدارة التطبيقات وتقديم الدعم الفني ورد الأموال المستحقة له".

أبل ستسمح للمطورين بتقديم هذه الخدمة بعد تحقيق معايير محددة والالتزام بالاشتراطات المقررة التي تحمي المستخدمين".

يذكر أن أبل كانت تعارض السماح بما يسمى بالتحميل الجانبي المقرر بدء تفعيله خلال الربيع الحالي، بدعوى المخاطر الأمنية التي تهدد أجهزة المستخدمين حيث لن تتمكن الشركة من تقديم الدعم الفني أو رد الأموال للمستخدمين أو التصدي لأي انتهاك للخصوصية.

وقالت الشركة الأمريكية إنه لكي يتم السماح لأي مطور بتقديم خدمة التنزيل المباشر للمستخدمين، عليه الوفاء بمجموعة معايير منها أن يكون قد سبق تنزيل التطبيق مليون مرة على أجهزتها العاملة بنظام التشغيل آي.أو.إس في أول عام له في الاتحاد الأوروبي.