1.65 تريليون دولار توزيعات لمساهمي المجموعات الكبرى في العالم خلال 2023

مقر شركة مايكروسوفت في باريس أمس الثلاثاء، حيث تصدرت شركة التكنولوجيا الأمريكية قائمة التوزيعات. "رويترز"

دفعت الشركات الكبرى في العالم أكثر من 1655 مليار دولار من الأرباح لمساهميها خلال 2023، وهو رقم قياسي جديد وفقا لدراسة أجرتها مجموعة جانوس هندرسون لإدارة الأصول ونشرت اليوم الأربعاء.

وتكشف الأرقام أن المبالغ التي دفعت للمساهمين ارتفعت بنسبة 5.6 % عن تلك التي سجلت في 2022، و 15 % مقارنة بـ2019.

وتشمل الدراسة أكبر 1200 شركة في القيمة السوقية وتمثل 85 % من أرباح الأسهم المدفوعة في جميع أنحاء العالم، ومن أمريكا إلى فرنسا وألمانيا وإندونيسيا، سجلت 22 دولة أرقاما قياسية هذا العام مع زيادة واضحة خصوصا في أوروبا بلغت نسبتها 17.6 %.

ولأول مرة منذ بدء الدراسة، تحتل مجموعتان من قطاع التكنولوجيا قمة اللائحة في الأرباح المعاد توزيعها على المساهمين، وهما مايكروسوفت التي ارتفعت أرباحها أكثر من 10 % وأبل، وحتى 2014، لم تحتل أي شركة للتكنولوجيا المراكز العشرة الأولى.

ولا يزال قطاع المواد الخام حاضرا بقوة، لكن عددا من الشركات قام بتخفيضات كبيرة تعكس أرباحها، مثل البرازيلية "بتروباس" التي احتلت المرتبة الثانية في حجم الأرباح التي وزعتها على المساهمين في 2022 لكنها غير حاضرة بين أفضل 20 شركة في 2023.

وتراجعت شركة التعدين "بي إتش بي" التي احتلت المرتبة الأولى في 2021 و2022، إلى المرتبة السادسة، وجاءت إكسون موبيل وبتروتشاينا في المراتب الخمسة الأولى بينما حلت شيفرون في المركز 11.

لكن التقرير قال مع ذلك إن "نصف الزيادة في أرباح الأسهم في جميع أنحاء العالم جاء في 2023 من المصارف"، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بأرباح القطاع الناجمة عن الزيادة في أسعار الفائدة.

وكتب بن لوفتهاوس الذي أشرف على كتابة التقرير أنه "تبين أن التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي لا أساس له من الصحة في 2023 والتدفق النقدي للشركات في معظم القطاعات بقي متينا"، ما ساعد على تغذية الأرباح، وتتوقع المجموعة الاستشارية استمرار النمو في 2024 مع زيادة في الأرباح قد تصل إلى 3.9 %.