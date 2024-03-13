الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية في حدود المتوسط

في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخزانة الثلاثاء بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 166ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.51 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي، بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.093% ومعدل التغطية 2.5653 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.50 مرة.

وأعلنت أمس الوزارة بيع سندات أجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار دولار حيث جاء الطلب عليها أقل من المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار.، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.

