الاتحاد الأوروبي يؤيد بالإجماع تولي جورجييفا إدارة صندوق النقد الدولي لفترة ثانية

أيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم بالإجماع تولي رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ولاية ثانية. وقال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم للصحفيين إن تأييد الاتحاد الأوروبي بالإجماع دليل واضح على ثقة التكتل في جورجييفا، وفي أهمية المنصب في صندوق النقد الدولي أيضا.

يذكر أن الفترة الأولى لرئاسة جورجييفا - 70 عاما - لصندوق النقد تنتهي في الخريف المقبل، وتستمر الفترة الواحدة في رئاسة الصندوق لمدة 5 أعوام. وتم تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نهاية الحرب العالمية الثانية. وتتمثل وظيفته في ضمان ألا يؤدي تذبذب العملة إلى عدم استقرار سياسي، كما حدث في ألمانيا خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين. كانت جورجييفا ألمحت مؤخرا إلى أنها مستعدة لتولي إدارة الصندوق لفترة ثانية في حال ترشيحها.

تجدر الإشارة إلى أنه جرت العادة أن يتولى شخص أوروبي رئاسة صندوق النقد فيما يتولى شخص أمريكي رئاسة البنك الدولي.

وتعتبر السياسية البلغارية جورجييفا ثاني شخصية نسائية تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي بعد السياسية الفرنسية كريستين لاجارد التي كانت على رأس المؤسسة قبل جورجييفا. وذكر فان بيتيجيم أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يجب أن يبدأ الآن في عملية الاختيار.