أمين أوبك في مقال على موقع المنظمة: سيناروهات كارثية لاختفاء البترول .. لا تدمروا الحاضر للحفاظ على المستقبل

قال هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن هناك العديد من الحقائق التي تتعلق بالسيناريوهات الكارثية على العالم في حال اختفى البترول من الوجود، معتبراً أنه رغم ذلك إلا أنه مازال هناك من يطالب بوقف إنتاج البترول وعدم الاستثمار في مشاريع البترول والغاز.

وقال الغيص في مقال نشرته المنظمة على موقعها اليوم:" أنه لا شك أن الجميع يرغب في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتؤمن منظمة أوبك بالدور الفاعل للحلول التقنية وتحسين الكفاءة في الإسهام في الحد من الانبعاثات، كما أن الصناعة البترولية تتخذ نهجاً استباقياً في هذا الملف، لكن يجب أن لا ندمر حاضرنا من أجل الحفاظ على المستقبل".

وذكر أمين "أوبك" سيناريوهات اختفاء البترول من العالم، ومنها انقطاع وقود الطائرات والبنزين والديزل، ما يتسبب في انهيار قطاعي الشحن والنقل، وتوقف قطاع البناء وإنتاج الأغذية والخدمات الصحية، وأيضا إنتاج السيارات الكهربائية وصناعة الطاقة المتجددة، فضلا عن اختفاء معظم الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب أن ملايين الوظائف ستفقد مع انخفاض الإيرادات الضريبية وتقلص الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي العالمي، وتفاقم أوضاع الذين يعانون من فقر الطاقة.

وأضاف الغيص: "إذا اختفى البترول غداً فسينقطع وقود الطائرات والبنزين والديزل، وستتوقف السيارات التي تعمل بالوقود والحافلات والشاحنات وستتوقف الطائرات وقطارات الركاب وقطارات الشحن التي تعمل بالديزل، ولن يتمكن الناس من الذهاب لأعمالهم ولن يتمكن الأطفال من الذهاب لمدارسهم، وسيتعرض قطاعا الشحن والنقل للانهيار".

وتابع: "سيكون الاتصال بخدمات الطوارئ بلا جدوى حيث أن غالبية سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء وسيارات الشرطة ومروحيات الإنقاذ ومركبات الطوارئ الأخرى ستكون حينئذ متوقفة، وستختفي معظم الهواتف وأجهزة الكمبيوتر أيضا لأن مكوناتها البلاستيكية مشتقة من البترول وسيصعب حينها الاتصال بخدمات الطوارئ".

كما حذر من توقف إنتاج الأغذية، حيث ستتعطل العديد من الآلات الضرورية في الزراعة مثل الجرارات الزراعية وآلات جز العشب والحصادات والمكابس الزراعية وآلات الرش والبذارات، وسيتوقف كذلك إنتاج عبوات تخزين وحفظ المواد الغذائية، وسيتوقف تصنيع الأسمدة.

كما بين أمين أوبك أن الأمر سيكون كارثياً على الخدمات الصحية في العالم، ولن يكون العاملين قادرين على التنقل، وستتوقف الإمدادات الصحية الأساسية، مشيراً إلى أن البترول يعد أيضا مادة خام أساسية في تصنيع الأدوية والمواد البلاستيكية والإمدادات الطبية.