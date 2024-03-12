ارتفاع معظم البورصات الخليجية و"المصرية" تهبط 2.2 % بعد مكاسب 3 جلسات متتالية

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع اليوم وسط تقلب أسعار النفط، في حين انخفضت الأسهم المصرية بعد ثلاث جلسات من الارتفاعات غير المسبوقة.

وصعد المؤشر في دبي 0.1 % مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا مع ارتفاع سهم مجموعة تيكوم 2.2 % وسهم "الأنصاري" للخدمات المالية 1.8 %. لكن المؤشر في أبوظبي تراجع بشكل هامشي متأثرا بانخفاض سهم مجموعة ألفا ظبي 0.4 % وسهم بنك أبوظبي الأول 0.3 %، لكن سهم شركة الدار العقارية ارتفع 1.8 %.

واستقر المؤشر القطري وسط مكاسب أسهم المواد الأولية والمرافق والصناعة والطاقة والخسائر التي تكبدتها أسهم القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات.

وارتفع سهما "مسيعيد للبتروكيماويات" والشركة القطرية لصناعة الألمنيوم 2.6 و2.1 % على الترتيب، بينما تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.3 %. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس: "الضبابية تكتنف اتجاه الأسواق، إذ يؤثر الغموض في أسواق النفط والتوتر الجيوسياسي على المعنويات".

وزاد مؤشر مسقط 0.1 % إلى 4772 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.4 % ليصل إلى 2034 نقطة. كما صعد مؤشر الكويت 0.4 % ليبلغ 8195 نقطة.

وتقلبت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، ليصل سعر خام برنت إلى 82.1 دولار للبرميل أثناء التعاملات.

وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.2 % بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع نزول جميع الأسهم تقريبا.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.6 % وسهم الشركة الشرقية 6.2 %.

وقال مصرفيون اليوم: إن مصر رفضت قبول أي عروض في طرح لسندات خزانة بالعملة المحلية لأجلي ثلاثة وخمسة أعوام.