1124 جولة رقابية على المواقع التعدينية في السعودية خلال شهر

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية- 1124 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال فبراير الماضي.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 334 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و171 جولة في المنطقة الشرقية و155 جولة في منطقة مكة المكرمة، و99 جولة في منطقة المدينة المنورة، و85 جولة في منطقة عسير، و72 جولة في منطقة القصيم، إضافة إلى 64 جولة على المواقع التعدينية في منطقة تبوك، و39 جولة في منطقة جازان، و30 جولة في منطقة نجران، كما شملت 25 جولة على منطقة الباحة، و20 جولة على منطقة الحدود الشمالية، و18 جولة على منطقة حائل، و12 جولة في منطقة الجوف.وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.وبين أن إقرار المخالفة يأتي تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة، وذلك بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين، مؤكدًا عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية.وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات.