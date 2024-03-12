"شاومي" الصينية للهواتف تعتزم بيع أول سيارة كهربائية هذا الشهر

أول سيارة كهربائية من إنتاج شاومي " إس يو 7". "رويترز"

أعلن لي جون مؤسس شركة شاومي الصينية للإلكترونيات عبر شبكة ويبو الاجتماعية اليوم الثلاثاء أن الشركة ستبدأ في بيع أول سيارة كهربائية من إنتاجها " إس يو 7" في نهاية هذا الشهر.

وارتفعت أسهم شاومي في هونج كونج على خلفية أنباء طرح السيارة الكهربائية في السوق ابتداء من 28 مارس الجاري.

وكانت شاومي، التي تعرف في الصين بصورة أساسية بإنتاجها للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، قد أعلنت منذ ثلاثة أعوام أنها تطور سيارة كهربائية.

يذكر أنه تم عرض السيارة ذات الأربعة أبواب، المصنعة بالتعاون مع شركة بايك الصينية، في ديسمبر الماضي.