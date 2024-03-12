أنت هنا

أخبار اقتصادية- عالمية

"شاومي" الصينية للهواتف تعتزم بيع أول سيارة كهربائية هذا الشهر

"شاومي" الصينية للهواتف تعتزم بيع أول سيارة كهربائية هذا الشهر

أول سيارة كهربائية من إنتاج شاومي " إس يو 7". "رويترز"

الألمانية: بكين

أعلن لي جون مؤسس شركة شاومي الصينية للإلكترونيات عبر شبكة ويبو الاجتماعية اليوم الثلاثاء أن الشركة ستبدأ في بيع أول سيارة كهربائية من إنتاجها " إس يو 7" في نهاية هذا الشهر.

وارتفعت أسهم شاومي في هونج كونج على خلفية أنباء طرح السيارة الكهربائية في السوق ابتداء من 28 مارس الجاري.

وكانت شاومي، التي تعرف في الصين بصورة أساسية بإنتاجها للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، قد أعلنت منذ ثلاثة أعوام أنها تطور سيارة كهربائية.

يذكر أنه تم عرض السيارة ذات الأربعة أبواب، المصنعة بالتعاون مع شركة بايك الصينية، في ديسمبر الماضي.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
جائحة كوفيد تسببت في خفض متوسط العمر المتوقع في مختلف أنحاء العالم
جائحة كوفيد تسببت في خفض متوسط العمر المتوقع في مختلف أنحاء العالم
﻿
البطالة في بريطانيا ترتفع لأول مرة منذ يوليو في ظل انخفاض معدل نمو الأجور
البطالة في بريطانيا ترتفع لأول مرة منذ يوليو في ظل انخفاض معدل نمو الأجور
﻿
هل يؤتي سخاء الإنفاق السعودي على الرياضة ثماره ؟
هل يؤتي سخاء الإنفاق السعودي على الرياضة ثماره ؟
﻿
تباين في أداء الأسهم الآسيوية ترقبا لبيانات التضخم الأمريكية
تباين في أداء الأسهم الآسيوية ترقبا لبيانات التضخم الأمريكية
﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية