إضراب جوي سككي بسبب نزاع على الأجور يشل حركة النقل في ألمانيا

أضرب مضيفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في مطار فرانكفورت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت نقابة مضيفي الطيران "أوفو".

وأكدت متحدثة باسم النقابة أن الإجراء في أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا بدأ في الساعة (03:00 بتوقيت غرينتش) ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 11 مساء.

ومن المتوقع إلغاء 1000 رحلة بسبب الإضراب، وفقا لشركة الطيران الوطنية، ما يؤثر على 120 ألف مسافر، وتطالب النقابة بزيادة 15 % في الأجور وتريد أيضا الحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة 3 آلاف يورو.

من جهة أخرى أضرب سائقو القطارات من شركة السكك الحديدية الألمانية المملوكة للدولة "دويتشه بان" مرة أخرى، في ظل استئناف قضائي قد يعلن أن الإضراب غير قانوني، وأكدت متحدثة باسم السكك الحديدية أن الإضراب بدأ في الساعة (01:00 من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش) ومن المتوقع أن يستمر 24 ساعة.

ونظمت السكك الحديدية جدولا زمنيا للطوارئ لتأمين 20 % من خدمات قطارات المسافات الطويلة. حيث ستتأثر خدمات وقطارات الضواحي في دويتشه بان.

وهذا هو الإضراب السادس من قبل النقابة في الجولة الحالية من المفاوضات الجماعية. ويوم الاثنين، حاولت دويتشه بان دون جدوى وقف الإضراب من قبل محكمة العمل في فرانكفورت، ثم أعلنت عن نيتها الاستئناف أمام محكمة العمل في ولاية هيسن الألمانية.

ومن غير المقرر النظر في الاستئناف حتى منتصف نهار الثلاثاء. وإذا قررت محكمة العمل في ولاية هيسن خطوة مختلفة عن محكمة العمل في فرانكفورت، فسيتعين على نقابة سائقي القطارات تعليق إضرابها. ومع ذلك، هذا لا يعني العودة الفورية إلى الخدمة العادية.