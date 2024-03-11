بنك "يوني كريديت" يتوقع خفض الفائدة الأوروبية قبل الأمريكية

قال إيريك نيلسون كبير خبراء الاقتصاد في بنك يوني كريديت الإيطالي إن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه نحو بدء خفض أسعار الفائدة دون انتظار قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخطوة مماثلة.

ونقلت بلومبرج للأنباء عن نيلسون القول إنه في ضوء قوة سوق العمل مع استمرار نمو الأجور ووجود المزيد من إجراءات الدعم المالي، فإن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج إلى أن يظل مقيدا. وإذا كان الأمر كذلك فعلى مسؤولي السياسة النقدية في منطقة اليورو المضي في مسار مختلف عن مسار نظرائهم الأمريكيين.

وأضاف نيلسون إن المؤشرات الحالية تقول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، على عكس الحال في أوروبا.

في الوقت نفسه، يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بحلول يونيو المقبل.

يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجع خلال العام الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار التراجع خلال العام الحالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.

كشفت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة في الشهر الماضي تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي مثلما كان متوقعا، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8 % على أساس سنوي، بعدما ارتفع بنسبة 2.9 % خلال ديسمبر الماضي.

وتراجع معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والطعام والكحوليات والتبغ إلى 3.3 % في يناير الماضي، بعدما سجل 3.4 % في ديسمبر الماضي.