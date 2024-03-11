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أخبار اقتصادية- محلية

هيئة المنافسة توافق على 17 طلب تركز خلال فبراير بزيادة 30.7 % عن يناير

هيئة المنافسة توافق على 17 طلب تركز خلال فبراير بزيادة 30.7 % عن يناير

هيئة المنافسة توافق على 17 طلب تركز خلال فبراير بزيادة 30.7 % عن يناير

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة القرارت الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لفبراير 2024، حيث وافقت الهيئة على 17 طلبا بخصوص طلبات التركز الاقتصادي.
ومثلت الموافقات لطلبات الاستحواذ 76 % من الموافقات الصادرة في فبراير، أما طلبات المشاريع المشتركة فمثلت 18 % من الموافقات الصادرة في فبراير واستقبلت طلبا واحدا لتسجيل وكالة إضافية في قطاع السيارات.
وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في فبراير الماضي، استحواذ شركة أسواق التميمي على كامل رأسمال شركة الراية للمواد الغذائية، و استحواذ شركة أسمنت القصيم على كامل أسهم شركة أسمنت حائل، وإنشاء مشروع مشترك بين شركة المقر للتطوير والتنمية وشركة أكام لتدوير المواد للخدمات البيئية وشركة بيئة لاستثمارات الخدمات البيئية، لتقديم حلول شاملة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة في المدينة المنورة.
وقال سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، إن نسبة الموافقات على طلبات التركز في فبراير زادت 30.7 % عن يناير.

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