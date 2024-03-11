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"الرقابة الكورية": بنوك وسماسرة أساءوا بيع أوراق مالية محفوفة بالمخاطر مرتبطة بالصين

"الرقابة الكورية": بنوك وسماسرة أساءوا بيع أوراق مالية محفوفة بالمخاطر مرتبطة بالصين

الألمانية: سيئول

قالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية: إن تحقيقا توصل إلى أن بعضا من أكبر السماسرة في البلاد أساءوا تقديم منتجات محفوفة بالمخاطر مرتبطة بالصين لمستثمري تجزئة، والهيئة تدرس سبل علاج لذلك بما في ذلك فرض عقوبات وحظر مبيعات.

وقالت هيئة الرقابة المالية: إن منظمين يعتزمون اتخاذ إجراءات بعد مراجعة عروض تعويضات مقدمة من الشركات المالية المتورطة في هذه العملية.

وقالت: إن تحقيقا كشف عن ضعف في الالتزام باللوائح التنظيمية وإخفاقات منهجية فيما يتعلق ببيع المنتجات المرتبطة بمؤشر هانغ سينغ للشركات الصينية.

وأكد لي سي هون، النائب الأول لمحافظ هيئة الرقابة المالية "أن حالات سوء البيع التي أعلنا عنها اليوم لم تكن مجرد انحراف من قبل شركات فردية ولكنها كانت شائعة بين معظم البنوك التي خضعت للتحقيق".

وقالت الهيئة الرقابية: إن الخسائر تقدر بنحو 5.8 تريليون وون "4.4 مليار دولار" هذا العام عند المستويات الحالية للمؤشر.

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