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أخبار اقتصادية- عالمية

وزير المالية التركي: سنواصل تشديد السياسة النقدية للمساعدة في خفض التضخم

وزير المالية التركي: سنواصل تشديد السياسة النقدية للمساعدة في خفض التضخم

رويترز: إسطنبول

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم: إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد. وقال شيمشك: إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها.

وارتفع معدل التضخم إلى 67 % في فبراير على أساس سنوي وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40 % بحلول نهاية العام. وتابع شيمشك "البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه.

وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم". وسجلت الليرة مزيد من التراجع اليوم ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.0075 مقابل الدولار لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من 8 % .

ورفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا يوم الجمعة من B إلى B+، وأشارت إلى أن المسار الأكثر تشديدا بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية.

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