أدنى إيرادات لـ «مجموعة تداول» منذ 2019 بانخفاض 1.6 % .. وقطاع الخدمات يشكل 53 %

سجلت ايرادات مجموعة تداول السعودية انخفاضا بنحو 1.6 % بنهاية 2023 لتبلغ 1.1 مليار ريال لتسجل أدنى مستوى منذ 2019.

ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض قيم التداول بنحو 22.4 %.

وتشكلت إيراداتها على ثلاثة قطاعات تشغيلية، هي: أسواق رأس المال وقطاع خدمات ما بعد التداول وقطاع التكنولوجيا والبيانات.

واستحوذ قطاع خدمات ما بعد التداول على نصيب الأسد بنحو 53 % من إيرادات "مجموعة تداول" لتبلغ 572.9 مليون ريال، مسجلا أول تراجع بمعدل 2 % منذ 2019.

وتتمثل إيرادات أنشطة ھذا القطاع بالأعمال المتعلقة بتسجیل المحافظ الاستثماریة في نظام الإیداع والتسویة، وتسجیل ملكیتھا وإیداعھا، ونقل ملكیتھا، وتسویتھا ومقاصتھا وحفظھا، وتسجیل قیود الملكیة على الأوراق المالیة المودعة، والارتباط مع أعضاء السوق ووكلاء التسویة بنظام الإیداع والتسویة.

وذلك إلى جانب ربط وإدارة سجلات مصدري الأوراق المالیة وتنظیم الجمعیات العمومیة للمصدرین، وتقدیم التقاریر والتبلیغات والمعلومات، وتقدیم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطتھا یتم تقديمها وفقا لنظام السوق المالیة.

ثانيا حل قطاع أسواق رأس المال بـ31.3% من إجمالي الدخل بقيمة 335.5 مليون ريال، مسجلا أعلى تراجع على أساس سنوي منذ الإدراج بنحو 17.5 %.

وتأتي إيرادات القطاع من عمولة تداول الأوراق المالیة وأسواق المشتقات، ورسوم القبول من الإدراج الأولي وزیادة رأس المال الإضافیة، والرسوم السنویة المحملة على الأوراق المالیة المتداولة في أسواق المجموعة، والرسوم من خدمات السوق الثانویة.

أما ثالث القطاعات التشغيلية جاء قطاع التكنولوجيا والبيانات بـ15.3% من إجمالي الإيرادات، ليبلغ 164.5 مليون ريال، مسجلا أعلى مستوى منذ الإدراج بارتفاع 64 % على أساس سنوي.

وتتمثل أنشطة القطاع في تنمیة الأعمال المرتبطة بخدمات التكنولوجیا والبیانات التي تتضمن تقدیم معلومات تداول ذات جودة عالیة في الوقت المناسب، وأيضا بیانات مرجعیة، ومؤشرات السوق وتقديم معلومات مالیة للمجتمع المالي، إضافة إلى حلول التقنیة المالیة، والبحث والتطویر في مجال الھندسة والتكنولوجیا، والحلول المبتكرة لأسواق رأس المال لأصحاب المصلحة.



وحدة التحليل المالي