المركز الوطني للتمور لـ «الاقتصادية»: منحنا 155 مصنعا وشركة علامة التمور السعودية

قال لـ"الاقتصادية" المركز الوطني للتمور، إنه تم منح 155مصنعا وشركة علامة التمور السعودية.

مشيرا إلى أن هذه العلامة منحت للمزارع التي طبقت المتطلبات الفنية والقياسية في سلامة الغذاء بما يتوافق مع اشتراطات ومعايير الأسواق العالمية.

وأكد المركز أن السعودية تنتج سنويا 1.6 مليون طن من التمور، وتسجل اكتفاء ذاتيا بنسبة 124 %، موضحا أن الطلب على التمور يرتفع خلال موسم رمضان سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث يعمل المركز على تعزيز استهلاكها طوال العام كونها من الفاكهة غير الاعتيادية "Super fruit".

ووفقا لبيانات صادرة من المركز الوطني للتمور، حققت صادرات التمور ومشتقاتها إلى 119 دولة ارتفاعا بنسبة 152.5 % بنهاية العام الماضي مقارنة بـ2016 لتصل إلى 1.462 مليار ريال، مقارنة بـ579 مليون ريال، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 12.3 %، بينما ارتفعت الصادرات 14 % بنهاية 2023، مقارنة بقيمة بلغت 1.280 مليار ريال في 2022، حيث وصلت التمور السعودية إلى 119 دولة بنهاية العام الماضي.