235 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير في السعودية

نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلة بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر فبراير الماضي، نتج عنها 227,525 عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 225,089 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 622 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في السعودية بلغت 1,814 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 7,460 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 20 زيارة في النقل السككي تضمنت قطار جامعة الأميرة نورة بالرياض، وقطار محطة حائل، وقطار محطة الجوف، وقطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطتي السليمانية والرصيفة.

وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 23,279 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 7,179 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 92 مخالفة في أنشطة النقل البحري و19 ملاحظة في أنشطة النقل السككي.

وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال فبراير بلغت 93 %، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99 %، مضيفة أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين تشغيل المركبات دون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وكذلك تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.

وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة "منشآت"، والأجرة العامة، إضافة إلى أجرة المطار (أفراد).

يذكر أن مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال فبراير، حيث سجلت 9,704 مخالفات، تليها الرياض بـ7,999 مخالفة، ثم الشرقية بـ4,282 مخالفة، وأخيرا المدينة المنورة بـ1,900 مخالفة.