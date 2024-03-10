أرامكو ترفع الإنفاق الرأسمالي خلال 2023 بـ28% وتتوقع إنفاق ما بين 180 -218  مليار خلال 2024

أكدت أرامكو أن حجم النفقات الرأسمالية خلال العام الماضي بلغت 186.3 مليار ريال ،بنمو 28%، حيث تتضمن نفقات رأسمالية رئيسة بقيمة 158.3 مليار.

تستمر أرامكو في التوسع بالإنفاق وللعام الثالث على التوالي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى توسع أنشطة الحفر والتطوير المتعلقة بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام ومشاريع الغاز.

الإنفاق الرأسمالي خلال العام الماضي، يعد الأعلى منذ 2018، وهي البيانات المتوفرة للشركة.

فيما توقعت الشركة أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للعام 2024، مابين 180 مليار وحتى 218 مليار ريال، مع نمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبا.

فيما أشارت الشركة بحسب بيان لها، أن توجه وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميا، من المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل المشاريع التي لم يتم تشغيلها بعد، وتخفيضات في أعمال الحفر المصاحب.

لتشير الشركة إلى أن هذا التوجه، يشير إلى تقليل الاستثمار الراسمالي بنحو 150 مليار ريال بين عامي 2024 و2028.