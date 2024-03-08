محافظ "المركزي الألماني" يرى إمكانية خفض أسعار الفائدة قبل العطلة الصيفية للبنك المركزي الأوروبي

صرح محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أن البنك المركزي الأوروبي ربما يستطيع خفض أسعار الفائدة قبل العطلة الصيفية .

وقال ناجل في تصريحات للمدونة الصوتية "تيبول ميديا": إن "الاحتمالات تتزايد بشأن خفض أسعار الفائدة قبل العطلة الصيفية"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يتوقف على البيانات، لكن الآفاق مشرقة".

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي سلسلة من القرارات خلال اجتماعاته في 11 أبريل و6 يونيو، و18 يوليو، ثم سيتوقف عن عقد الاجتماعات حتى 12 سبتمبر.

وقال ناجل: إن "الميل الأخير من السياسة النقدية عادة ما يكون صعبا، ولابد أن تتحلى بالهدوء، وألا تشعر بسعادة مبكرة بزعم أنك تغلبت على التضخم".

وأضاف: "معدل نمو الاقتصاد الألماني بطيء للغاية، لكن من المتوقع أن يكتسب الزخم إذا ما قمنا بالواجب المفروض علينا".

وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس الإبقاء على سعر الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير، في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية.

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي، الذي تحصل عليه المؤسسات الائتمانية عند إيداع الأموال في البنك، 4 % وهي نسبة مرتفعة على نحو قياسي.