الذهب يتأهب لأفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

تتأهب أسعار الذهب اليوم لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر وتحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعدما عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية وسجلت 2157.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، لتظل قريبة من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة عند 2164.09 دولار. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2164.40 دولار.

وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بأكثر من 3.5 % منذ بداية الأسبوع حتى الآن، وتتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر . كما سيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار.

وقال باول: إن البنك المركزي "ليس بعيدا" عن اكتساب ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، ما يمهد للبدء في خفض أسعار الفائدة. وقال: إن هذا من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

ويتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى. وينصب تركيز السوق على بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسة المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

