«سير» ترسي مشروع إنشاء مجمعها لصناعة السيارات الكهربائية بقيمة 5 مليارات ريال

أعلنت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، والشركة المصنعة لمعدات التكنولوجيا الأصلية ترسية مشروع إنشاء "مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بقيمة تقارب خمسة مليارات ريال، وذلك على شركة "قادة البناء الحديث" السعودية.

وبموجب هذا التعاقد، سيشهد المشروع إنشاء البنية التحتية البلدية والمرافق الصناعية والإدارية على مساحة مليون متر مربع، وإجمالي مسطح بناء يقارب 530 ألف متر مربع، وسيتضمن المجمع الصناعي على عدة مناطق شاملة لجميع مراحل صناعة السيارات الكهربائية، منها منطقة كبس المكونات الرئيسة للسيارة، ومنطقة تشكيل الهيكل الرئيس، والطلاء ومنطقة تجميع كامل مكونات السيارات. إضافة إلى مناطق مخصصة للعمليات اللوجستية، وإدارة المخلفات، إلى جانب مستودعات التخزين، والمكاتب، ونظام لمعالجة المياه ومضمار خاص لتجربة السيارات.

من جهته، قال جيم ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير": "نخطو الخطوة الأولى في تنفيذ خطتنا لبناء مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية الذي نستهدف أن يكون معلما صناعيا رائدا، ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم، لما يوفره من مرافق وتقنيات ومعدات ومساحات للعمل، وتأتي بالشراكة مع شركات عالمية رائدة، مثل در، وشولر، وسيمنس وغيرهم، ويأتي تعاقدنا اليوم مثالا على ما نخطوه من خطوات لتعزيز شراكاتنا مع القطاع الخاص في السعودية، وتنمية المحتوى المحلي."

وأضاف جيم" "يعد تطوير مجمع سير، أحد مسارات العمل التي نعمل عليها منذ إعلان إطلاق الشركة الذي يأتي بالتوازي مع تصميم وهندسة السيارات الكهربائية، وتطوير البينة التحتية الرقمية للعمليات الإدارية والهندسية، وبناء القدرات البشرية، وتصميم تجربة مميزة للعملاء، فضلا عن التنمية القطاعية والشراكات الاستراتيجية، ومن أبرزها عضوية "جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية"، وعضوية "الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات" اللتين أعلن عنهما خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، في نسخته الثانية لعام 2024".

الجدير بالذكر أن شركة "سير" هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية في المملكة، وهي نتاج مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "فوكسكون"، أطلق في شهر نوفمبر 2022 بهدف تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية في السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة.

وتتركز أعمال شركة "سير" حول تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية، وتصنيعها، وتزويدها بأنظمة تقنية متقدمة من شركات "فوكسكون" و"بي إم دبليو"، وذلك في مصنعها الكائن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.