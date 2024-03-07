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أخبار اقتصادية- محلية

أرامكو: نقل 8% من أسهم الشركة إلى محافظ صندوق الاستثمارات عملية خاصة ولن يترتب عليها أي مدفوعات أو عوائد

أرامكو: نقل 8% من أسهم الشركة إلى محافظ صندوق الاستثمارات عملية خاصة ولن يترتب عليها أي مدفوعات أو عوائد

«الاقتصادية» من الرياض

أوضحت شركة أرامكو السعودية أنه فيما يتعلق بنقل نسبة قدرها 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة أرامكو السعودية وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
توضح الشركة أنه بعد عملية النقل تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 82.186% من أسهم الشركة.

كما بينت الشركة أن عملية النقل هي عملية خاصة، والشركة ليست طرفا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

يذكر أن عملية النقل لن تؤثر في العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى. وأنه لن يكون هناك تأثير في أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها.

وأكدت أرامكو أنها ستعلن أي تطور جوهري في حينه وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.

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