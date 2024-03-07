أنت هنا

أخبار اقتصادية- محلية

ولي العهد: إتمام نقل 8% من أسهم أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات

ولي العهد: إتمام نقل 8% من أسهم أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات

«الاقتصادية» من الرياض

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وبذلك تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186 % من إجمالي أسهم الشركة.
وأشار ولي العهد إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
واختتم ولي العهد تصريحه، بأن صندوق الاستثمارات العامة ماض في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث مزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
 

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
رئيس الاحتياطي الفيدرالي: خفض أسعار الفائدة سيعتمد فقط على البيانات الاقتصادية
رئيس الاحتياطي الفيدرالي: خفض أسعار الفائدة سيعتمد فقط على البيانات الاقتصادية
﻿
«فورمولا 1» على كورنيش جدة .. منافع اقتصادية تتجاوز حلبة السباق
«فورمولا 1» على كورنيش جدة .. منافع اقتصادية تتجاوز حلبة السباق
﻿
«منظومة السياحة» تتعاون مع «يورو وينغز» لتعزيز الربط الجوي بين السعودية وأوروبا
«منظومة السياحة» تتعاون مع «يورو وينغز» لتعزيز الربط الجوي بين السعودية وأوروبا
﻿
إطلاق نسخة مطورة من الترخيص الصناعي بـ 3 مراحل في السعودية
إطلاق نسخة مطورة من الترخيص الصناعي بـ 3 مراحل في السعودية
﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية