العملات المشفرة الأصغر تتفوق على "بتكوين"

تفوقت قيمة العملات المشفرة الأصغر، على "بتكوين" التي سجلت رقماً قياسياً، وسط مراهنة المتداولين على أن هذه الرموز المشفرة ستكون التالية في مستويات الذروة التاريخية.

صعد مؤشر يتتبع النصف الأقل قيمة من قائمة تضم أكبر 100 أصل مشفر بنحو 60 % الشهر الماضي، متجاوزاً ارتفاع "بتكوين" البالغ 56 %، خلال المدة الزمنية نفسها، حيث قفزت القيمة الإجمالية للرموز المشفرة بما يفوق 800 مليار دولار، بحسب شركة تتبع البيانات "كوين غيكو".

يؤكد مراقبو السوق على وجود بوادر متنامية تشير إلى تحول المضاربين بعيداً عن أكبر الأصول المشفرة لصالح عملات مشفرة منافسة أصغر والتي كانت قد تأخرت عن ركب انتعاش العملات المشفرة بقيادة "بتكوين" الذي بدأت العام الماضي.

ووفقا لـ "بلومبرغ"، ذكر ديفيد لوانت، رئيس البحوث في شركة "فالكون إكس" (FalconX) المتخصصة في وساطة العملات المشفرة: "شهد مكتبنا تدفقات استثمارية قوية، ومزيداً من النشاط على أصول بخلاف بتكوين مؤخراً".

أضاف أنه بوقت من الأوقات، كان حجم الاستثمار المتدفق لـ"بتكوين" 5 أضعاف بالمقارنة مع "إيثريوم" المصنفة في المرتبة الثانية، لكن ذلك الفارق تراجع إلى ضعفين.

هيمنة "بتكوين"

ما زالت العملات المشفرة مثل "إيثريوم" بعيدة نوعاً ما عن بلوغها أعلى مستوياتها التاريخية، فيما يعد انعكاساً للتركيز الشديد على "بتكوين" وسط تدشين الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية في العملة المشفرة، علاوة على الانخفاض المرتقب لنمو المعروض منها.

كتب فيتل لوندي، كبير محللي شركة "كيه 33 ريسيرش" (K33 Research) في مذكرة للعملاء: "تتصدر هيمنة بتكوين بالسوق خلال الأسابيع التي تعقب تجاوز أعلى مستوياتها التاريخية". أضاف أن الرهانات الكثيفة على العملات المشفرة البديلة تشكل سمة معتادة خلال زخم السوق الهائل.

انتشرت الرهانات المفرطة على "بتكوين" على امتداد المشتقات المالية، كما يتضح من عدة مقاييس مثل التكاليف المرتفعة للعقود المستقبلية الدائمة ومستويات غير مسبوقة من عقود الخيارات المفتوحة -أو العقود المعلقة-في سوق العقود المستقبلية لـ"بتكوين" في بورصة "سي إم إي غروب" (CME Group) ومقرها في شيكاغو.

الإقبال على العقود المستقبلية

تمثل هذه أيضاً ظروفاً إيجابية للأصول المشفرة الأصغر، بحسب جاغ كونر، رئيس وحدة المشتقات المالية في بورصة العملات المشفرة "بيتفينكس" (Bitfinex).

كتب كونر في مذكرة للعملاء: "يتوقع أن يعاد توجيه زيادة عقود الخيارات المفتوحة في نهاية الأمر صوب العملات البديلة مع تحول تركيز السوق بعيداً عن بتكوين، والتحول لمخاطر أعلى باتجاه رموز ميم المشفرة، والتي شكلت ثلث حجم التداول في البورصات الرئيسية الأسبوع الماضي".

تصدرت عملات الميم المشفرة، "شيبا إينو" و"فلوكي" و"دوغ ويفهات" و"بيبي" و"بونك" قمة مؤشر الأداء الخاص بـ"كوين غيكو" على مدى 7 أيام، في ظل مكاسب بلغت 150% تقريباً أو أكثر عند الساعة 9:20 صباحاً اليوم بتوقيت لندن. جرى تداول "بتكوين" بسعر 67,250 دولاراً، وهو ما يقل قليلاً عن الرقم القياسي البالغ 69,192 دولاراً الذي بلغته أمس خلال التعاملات بأميركا.

في حين أن خبراء بقطاع العملات المشفرة ربما يبررون اتجاه عملات الميم المشفرة السائد بوصفه جزءاً من التحول بعيداً عن "بتكوين"، يرى الآخرون أنه يمثل مضاربات غير منطقية".