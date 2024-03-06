«منظومة السياحة» تتعاون مع «يورو وينغز» لتعزيز الربط الجوي بين السعودية وأوروبا

وقع برنامج الربط الجوي على هامش مشاركة منظومة السياحة في المعرض الدولي لصناع السياحة المقام بالعاصمة الألمانية برلين، اتفاقية تعاون مع خطوط "يورو وينغز" الألمانية، وذلك بحضور أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين السعودية وألمانيا، من خلال إطلاق مسارين مباشرين يربطان مدينتي برلين وكولونيا الألمانيتين بمدينة جدة.ومن المقرر أن يطلق مطار كولونيا ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، في أكتوبر المقبل، بينما سيطلق مطار برلين براندنبورغ رحلتين أسبوعيا إلى الوجهة ذاتها، وستسير هذه الرحلات بواسطة طائرات من طراز "A320".وستعمل هذه الشراكة على توسيع رحلات ثلاث رحلات أسبوعية الحالية بين السعودية وأوروبا، وذلك بعدما أطلق أخيرا المسار المباشر بين جدة وبرلين الذي أعلنه الناقل الوطني "طيران ناس"، في وقت سابق من هذا الشهر.وقال ماجد خان المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي: "يأتي تعاوننا مع خطوط "يورو وينغز" في وقت يشهد فيه الربط الجوي بين المملكة وأوروبا تقدما كبيرا، وسيمكن دخولها إلى السوق السعودية من تعزيز الربط الجوي بين المملكة وألمانيا، وزيادة السياحة الوافدة، ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأجل مع "يورو وينغز" لتوسيع شبكة مساراتنا الجوية خلال الأعوام المقبلة، لتقديم تجارب جديدة لزورانا، تمكنهم من اكتشاف الآفاق التاريخية والثقافية في المملكة".ومن جانبه أكد حازم الحازمي رئيس أسواق الأمريكتين وأوروبا بالهيئة العامة للسياحة السعودية، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز العلاقة المتنامية بين أوروبا والمملكة، وتسلط الضوء على التزامنا المشترك بالتبادل الثقافي والتجاري عبر تسهيل السفر إلى السوق الألمانية، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيوفر لجميع الشركاء فرصا تجارية جديدة وتلبية احتياجات زوار المملكة.وأوضحت شركة "يورو وينغز" أن المسارين المباشرين من برلين وكولونيا إلى جدة يعززان بشكل كبير خيارات "يورو وينغز" للمسافات المتوسطة لضيوفنا، مؤكدة أن الارتباط بين ألمانيا ومنطقة الخليج له أهمية اقتصادية وثقافية كبيرة، وسيتم العمل على تشغيل المسارات بطائرات جديدة من طراز إيرباص "A320neo"، وهي الطائرات النفاثة متوسطة المدى الأكثر هدوءا والأكثر كفاءة في العالم.