"الخليج للاستثمار الإسلامي" تحصل على رخصة كاملة في السعودية بعد عملية استحواذ

استحوذت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي ((GII، على شركة الخليج الدولية للاستثمار، المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، لتحصل على رخصة الاستثمار الكاملة في السعودية، تحت اسم شركة الخليج الدولية للاستثمار، ما يفتح لها آفاقا جديدة لتوسيع أعمالها في البلاد من خلال الاستثمارات في الشركات المحلية الرائدة، وتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول انطلاقا من مكتبها بالرياض.

وستوسع عملية الاستحواذ على شركة الخليج الدولية للاستثمار، من عمليات شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في المملكة، لتشمل استشارات التمويل المؤسسي وإدارة صناديق الاستثمار والأصول والأسهم الخاصة والتمويل المهيكل، إضافة إلى العمل كمدير أصلي ووكيل ومنسق، وترتيب وتقديم المشورة بشأن العروض المالية، وإدارة صناديق الاستثمار.

وتتضمن استثمارات شركة الخليج للاستثمار الإسلامي الحالية في السعودية، حصة الأغلبية في عيادات المسواك لطب الأسنان والأمراض الجلدية، بالتعاون مع شركة جدوى للاستثمار، وحصة كبيرة في شركة عبير الطبية، كما تعمل على عمليات استحواذ أخرى على شركات سعودية لتصنيع الأغذية على وشك الاكتمال.

وتعد شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، مجموعة استثمار بديلة عالمية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدير أصولا تزيد على 4.5 مليار دولار، وتشمل الشبكة الواسعة لعلاقات الاستثمار لدى GII فروعا دولية في دول الخليج وأوروبا وأمريكا والهند.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "يدعم هذا الاستحواذ خطط تعزيز عملياتنا في المملكة، ويوسع استثماراتنا الأخيرة في شركات الرعاية الصحية وتصنيع الأغذية السعودية، وذلك بإضافة أداة استثمار وإدارة أصول قوية. لا يزال لدينا رغبة قوية في تنمية حضورنا بالمملكة من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة مع المستثمرين السعوديين وغيرهم من مستثمري دول الخليج".