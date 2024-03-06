هدوء في سوق العملات قبيل خطاب باول وبيتكوين تواصل الصعود

استقر الدولار إلى حد بعيد اليوم الأربعاء، إذ تجنب المتداولون الرهانات الكبيرة قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس، فضلا عن قرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة وبيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع.

وعلى صعيد العملات المشفرة، اكتسبت بيتكوين زخما جديدا وإن كانت قد ظلت دون المستوى القياسي المرتفع الذي وصلت إليه خلال جلسة مسائية متقلبة.

وأدى غياب المحفزات إلى إبقاء الدولار محاصرا داخل نطاق ضيق، بعد انخفاضه الليلة الماضية على خلفية البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكية قليلا في الشهر الماضي، ويعتبر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر فبراير الذي يصدر يوم الجمعة بمنزلة اختبار لتوقعات أسعار الفائدة، مع احتمالية هز الأسواق إذا فاجأها التوظيف وجاء في الاتجاه الصعودي.

ويترقب المتعاملون أيضا اليوم الأول لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول أمام الكونجرس حول حالة الاقتصاد، ومن المتوقع أن يدعم موقف المركزي الأمريكي من حيث انتظار المزيد من البيانات قبل إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة.

وحوم مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، حول مستوى 103.76، واستقر اليورو عند 1.0855 دولار مع ترقب المتعاملين قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة غدا الخميس، ومن المتوقع أن يترك البنك الأسعار عند مستوى قياسي يبلغ 4 %، وتراجع الدولار 0.12 % مقابل الين ليسجل 149.86، بعد نزوله خلال الليل إلى 149.70.

وتراقب الأسواق أيضا عن كثب بتكوين "أكبر عملة مشفرة في العالم"، بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال الليل قبل أن تتراجع بشكل حاد، وارتفعت في أحدث تعاملات 4.11 % إلى 65921 دولارا. وصعدت العملة المشفرة بقوة منذ أكتوبر، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في صناديقها المتداولة في البورصة الأمريكية في ظل احتمال خفض أسعار الفائدة العالمية.