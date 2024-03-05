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أخبار اقتصادية- عالمية

بيزوس يزيح إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم بثروة 200 مليار دولار

بيزوس يزيح إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم بثروة 200 مليار دولار

بيزوس يزيح إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم بثروة 200 مليار دولار

انخفضت ثروة ماسك بأكثر من 30 مليار دولار تراجع سهم Tesla 25 % في الأشهر الأخيرة. "رويترز"

بيزوس يزيح إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم بثروة 200 مليار دولار

انخفضت ثروة ماسك بأكثر من 30 مليار دولار تراجع سهم Tesla 25 % في الأشهر الأخيرة. "رويترز"

الفرنسية: واشنطن
استعاد مؤسس أمازون جيف بيزوس مركزه كأغنى رجل في العالم، متفوقا على إيلون ماسك في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من تسعة أشهر.
وتبلغ صافي ثروة بيزوس 200 مليار دولار، متجاوزا ثروة رئيس شركة تسلا البالغة 198 مليار دولار.
وشهد ماسك، الذي يرأس أيضا شركة X - تويتر سابقًا- وشركة SpaceX، انخفاض ثروته بأكثر من 30 مليار دولار مع انخفاض سعر سهم Tesla بنسبة 25 % في الأشهر الأخيرة.

وتراجع سهم شركة تسلا بنسبة 7.2 % يوم الإثنين، إثر تراجع الشحنات من مصنعها في شنغهاي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.

وخسر ماسك 17.6 مليار دولار أمس عقب تراجع القيمة السوقية لأسهم تسلا إلى 589.5 مليار دولار.

ومما زاد من مشكلات ماسك، أن وافقت المحكمة في يناير على إلغاء اتفاقية تعويضات تسلا الضخمة، بقيمة 55.8 مليار دولار التي تم إبرامها عام 2018.
وفي الوقت نفسه، استفاد بيزوس، الذي لم يعد يدير شركة أمازون، من ارتفاع سعر سهم عملاق التجارة الإلكترونية.
وحتى بعد بيع أسهم بقيمة 8.5 مليار دولار أخيرا، فإنه يظل أكبر مساهم في الشركة.
بقي الرئيس التنفيذي الفرنسي لمجموعة LVMH الفاخرة، برنار أرنو، في المركز الثالث في تصنيف أغنى أغنياء العالم بثروة تبلغ 197 مليار دولار.
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