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أخبار اقتصادية- عالمية

ارتفاع صافي احتياطات مصر الأجنبية إلى 35.311 مليار دولار في فبراير

ارتفاع صافي احتياطات مصر الأجنبية إلى 35.311 مليار دولار في فبراير

رويترز: القاهرة

قال البنك المركزي المصري اليوم إن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع إلى 35.311 مليار دولار في فبراير من 35.25 مليار دولار في يناير. 

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