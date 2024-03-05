هيئة الطيران الأمريكية تكشف عن مشاكل متعددة في ضوابط الجودة لـ "بوينغ"

أعلنت هيئة الطيران الأمريكية اليوم أنها وجدت "مشاكل متعددة" في ممارسات إنتاج شركة الطائرات "بوينغ" خلال تحقيق أجرته بعدما انفجر لوح من البدن في الجو على رحلة طائرة "ماكس 737".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها وجدت "عدة حالات" حيث "فشلت بوينغ ومورد القطع (سبيريت إيروسيستمز) على ما يبدو في الامتثال لمتطلبات مراقبة الجودة في التصنيع".

وقالت الهيئة التنظيمية الأمريكية: "حددت إدارة الطيران الاتحادية قضايا عدم الامتثال في التحكم في عملية التصنيع في بوينغ ومعالجة قطع الغيار وتخزينها والتحكم في المنتجات"، مضيفة أن التحقيق مع بوينغ وسبيريت إيروسيستمز مستمر.

ويأتي التحقيق بعد حادث وقع في أوائل يناير عندما تمزق جزء من جسم طائرة بوينغ 9-737 ماكس الجديدة تقريبا وعلى متنها أكثر من 170 شخصا من جسم الطائرة في صف المقعد 26 بعد وقت قصير من الإقلاع. ولم يصب أحد بجروح خطيرة.

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن انفصال اللوح كان بسبب إزالة البراغي (المسامير) الحاسمة أثناء عملية التصنيع في منشأة رينتون التابعة لشركة بوينغ، ما يشير إلى أنه ربما لم يتم إعادة تثبيتها. واضطرت بوينغ إلى وقف تسليم طراز الطائرة لأسابيع.