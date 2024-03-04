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أخبار اقتصادية- عالمية

رئيس هيئة قناة السويس: مصر تدرس الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة

رئيس هيئة قناة السويس: مصر تدرس الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة

صورة أرشيفية تظهر قناة السويس من نافذة طائرة تجارية تحلق فوق مصر. "رويترز"

"رويترز": القاهرة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية اليوم إن مصر تدرس مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة"، في خطوة ربما تسمح بزيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
وأضاف ربيع أن هذا المشروع "يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي".
وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع "ما زال في مرحلة الدراسة".
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه هيئة قناة السويس انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب تحويل شركات الشحن سفنها بعيدا عن هذا الممر المائي، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، بسبب هجمات مسلحة على السفن في البحر الأحمر.

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