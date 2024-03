"سيرفس ناو" تستثمر 500 مليون دولار لإنشاء أول مركز بيانات وIBM تؤسس مركز عالمي لتطوير البرمجيات بـ 250 مليونا

أعلنت شركة البرمجيات "سيرفس ناو"، اليوم خلال مؤتمر ليب التقني، عن توسيع نطاق أعمالها في السعودية وذلك عبر سلسلة من الخطوات، جاء أولها بالإعلان عن عزمها عن تأسيس مركزّي بيانات داخل السعودية، ثم الإعلان عن خططها للاستثمار بنحو 500 مليون دولار لدعم العمليات الإقليمية والتحول الحكومي، وأعقب ذلك، دخولها في شراكتين جديدتين مع مشروع "الكراج" و"الأكاديمية السعودية الرقمية"، إضافة لخطتها الهادفة لتأسيس مقر إقليمي جديد للشركة في الرياض وذلك لتغطّية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي هذه الخطوات التزاماً من "سيرفيس ناو" بدعم الابتكار في السعودية من خلال إطلاق الجيل التالي من المنصة السحابية الخاصة، وتلبية احتياجات عملائها وشركاءها في أنحاء المنطقة من الحلول الرقمية المبتكرة والخدمات السحابية المتقدمة، وتأكيداً على مسؤوليتها تجاه توفير فرص العمل، وتنمية المهارات الرقمية.

وقال خالد الفالح وزير الاستثمار: "يعد الاستثمار أمر أساسي في ازدهار ونهضة أي قطاع، لذا فإننا نرّحب بدور كبار مستثمري القطاع الخاص في عملية تمكين السعودية وتحولها في قطاع التقنية والاتصالات. في الحقيقة، إن عزم شركة سيرفس ناو للاستثمار وإنشاء مقر رئيسي لها في الرياض، هو بمثابة شهادة على نجاح السعودية في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي، إلى جانب حصدنا لثمار التعاون وتضافر الجهود الحكومية بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة".

وبهذا الصدد، قال بيل ماكديرموت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيرفس ناو: "بداية، نشيد في شركتنا برؤية السعودية 2030 التي تسعى نحو تحول اقتصادي هائل يعتمد على الابتكار التقني في منطقة تتمتع بإمكانيات لامتناهية. كما أننا نطمح من خلال شراكتنا إلى توفير منصة مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأعمال الرقمية في الشركات السعودية، وسنقدم من خلالها تجارب تساعد الجيل التالي من المواطنين السعوديين على تطوير مهاراتهم التقنية".

كما تهدف "سيرفس ناو" إلى إنشاء مركزّي بيانات، بهدف العمل على تطوير أنظمة بيانات عالية الوصول والسرعة، وذلك بالتوافق مع سياسة خصوصية البيانات الخاصة "بسيرفس ناو" لضمان حماية خصوصية العملاء. وستسهل منصة "سيرفس ناو" عملية التحول الكامل للشركات في السعودية، وذلك عبر توفير خدمة ذكاء الأعمال لتقدم معلومات تجارية في الوقت المناسب، مما يسهم عملية اتخاذ القرارات في الشركات، إلى جانب تعزيز قدرتها على التكيّف وزيادة مرونتها في الأسواق التي تشهد تغييرات سريعة ومفاجئة.

ومن المقرر أن تطلق الشركة منصة ناو باللغة العربية وذلك من أجل تلبية احتياجات العملاء والشركاء المتزايدة في المنطقة، حيث تعد هذه الخطوة جزءا من إصدارها للمنتج في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر. وستتمكن الشركات في جميع المناطق من خلال الخدمة الجديدة من دعم مستخدميها النهائيين باللغة العربية بشكلٍ مباشر، إضافة إلى تقديم تجربة متكاملة عن طريق الهواتف المحمولة – ابتداء من تعزيز تجارب العملاء والموظفين ووصولا إلى دعم تقنية المعلومات وإدارة المخاطر.

كما أعلنت "سيرفس ناو" خلال مؤتمر ليب عن شراكتها مع مشروع الكراج - الذي يهدف إلى دعم نمو الشركات المحلية والدولية الناشئة في الرياض - لاستخدام منصة "سيرفس ناو" كأداة لتمكين وتسريع دعم 300 شركة ناشئة يخدمها مشروع الكراج في كل عام، كجزء من التوسع الذي يشهده القطاع التقني السعودي.

علاوة على ذلك، تعتزم "سيرفس ناو" والأكاديمية الرقمية السعودية إطلاق أكاديمية سيرفس ناو الأولى من نوعها في المنطقة، الهادفة إلى تدريب الآلاف من المواهب السعودية من كلا الجنسين كجزء من مبادرة Rise Up with ServiceNow، وهي مبادرة عالمية لتنمية المهارات تسعى لتدريب مليون شخص على منصة Now.

وعن هذه الخطوة، قال محمد السحيم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الرقمية السعودية: "تعد شراكتنا مع سيرفس ناو خطوة حاسمة في طريقنا نحو تمكين الشباب السعودي وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للتأسيس لاقتصاد رقمي مزدهر، لذلك نتطلّع للعمل سويا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للسعودية".