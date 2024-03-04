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أخبار اقتصادية- عالمية

أوكرانيا: محصول الحبوب مرشح للانخفاض 5 % في 2024

أوكرانيا: محصول الحبوب مرشح للانخفاض 5 % في 2024

أرباح عام 2023 قد تجبر المزارعين على تقليص المساحة المزروعة بالذرة في 2024. "رويترز"

رويترز: كييف

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم إن متوسط ​​إنتاج الحبوب في البلاد سينخفض على الأرجح ​​بنسبة تتراوح بين 4 و5 % في عام 2024.
ولم تقدم تفسيرا للانخفاض المحتمل.
وأوكرانيا من كبار منتجي ومصدري الحبوب على مستوى العالم، لكن محاصيلها تقلصت بعد الحرب الروسية في عام 2022.
وقالت الوزارة إن الذرة، وهي أكبر محصول حبوب في أوكرانيا، ستظل غير مربحة على الأرجح هذا العام في حين سيدر القمح "ربحية ضئيلة".
وأفادت نقابات المنتجين بأن القمح والذرة لم يكونا مربحين في عام 2023، وهو ما قد يجبر المزارعين على تقليص المساحة المزروعة بالذرة في عام 2024.

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