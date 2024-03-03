160 شركة فرنسية تؤسس أعمالا في السعودية وتوفر 13.5 ألف وظيفة

كشف اكسل بارو الرئيس التنفيذي لـ"بزنس فرانس" لـ "الاقتصادية"، أن 160 شركة فرنسية أسست أعمالا في السعودية، الأمر الذي أسهم في توفير 13.5 ألف وظيفة حتى الآن، لافتا إلى أن الشركات تدرس عدة خيارات للوجود، بينها نقل المقار.

وقال إن هناك 110 شركات فرنسية ستجري غدا لقاءات مع الجهات المختصة في نيوم للاطلاع على فرص العمل فيها وإمكانية استفادة الشركات الفرنسية منها.

ولفت على هامش ندوة كيف تجعل رؤية السعودية مركزا جديدا للصيانة والإصلاح المقام في الرياض، إلى أن السعودية أصبحت الآن سوقا أساسا في المنطقة للاستثمارات الفرنسية، باعتبارها مليئة بالفرص الاستثمارية، مبينا أن الاستثمارات الفرنسية تتركز في عدة قطاعات أهمها الصناعة وتحديدا صناعة وصيانة الطيران.

من جانبه، قال أنطوان غصن الرئيس التنفيذي للخدمات في شركة ديديان الفرنسية، "إن الشركة تستهدف بدء صيانة المعدات الخاصة بصيانة الطائرات في السعودية خلال 2029، في حين تجري الشركة مباحثات بشأن نقل مقرها إلى السعودية".