قراءات تضخم «صاخبة» تشكل عقبات على طريق الـ 2 %

انعكس التقدم في تهدئة التضخم في شهر يناير، عقب إظهار مقياسين رئيسين للتضخم ارتفاعا في نمو الأسعار بدلا من مزيد من التباطؤ نحو الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.

قاد التضخم الثابت في قطاع الخدمات، خاصة في الإسكان، القدر الأعظم من المكاسب. ارتفعت أسعار الخدمات 0.6 % على أساس شهري في يناير و3.9 % على أساس سنوي، وفقا لأحدث بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر الخميس. كان يناير الشهر الرابع على التوالي الذي يرتفع فيه تضخم الخدمات.

يشكل تسارع تضخم الخدمات خطرا أشار إليه عديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أخيرا في تحذيراتهم من التحرك بسرعة لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الخميس: "أظهرت قراءات التضخم القليلة الأخيرة أنها لن تكون مسيرة حتميه توصلك على الفور إلى 2 % - بدلا من ذلك ستكون هناك بعض العقبات على طول الطريق".

وبينما تسارع تضخم الخدمات، انخفضت أسعار السلع 0.2 % في يناير - 0.5 % على أساس سنوي، وفقا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة في 29 فبراير.

مع ذلك، قد لا يشكل هذا الاختلاف مشكلة كبيرة كما يخشى بعض مراقبي الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لكريس كلارك، أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية واشنطن. كان نمو أسعار السلع مدفوعا إلى حد كبير بالتحولات المرتبطة بالجائحة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد، ونقص المنتجات، والطلب الاستهلاكي المكبوت. وقد خفت هذه الظروف مع انحسار كوفيد وعودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته، ما سمح لتضخم السلع بالتباطؤ.

يعود ارتفاع تضخم الخدمات إلى حد كبير إلى ضيق سوق العمل ونمو الأجور. لكن هناك دلائل تشير إلى أن ظروف العمل بدأت تعود إلى طبيعتها، ومن المرجح أن يشهد هذا العام تباطؤا في نمو الأجور الذي يساعد على تغذية الإنفاق الاستهلاكي.

تميل بيانات يناير إلى أن تكون "صاخبة" لأنها تعكس تغيرات الأسعار السنوية وارتفاع الحد الأدنى للأجور. في 2023، كانت أعلى قراءات التضخم الأساسي في يناير. من الممكن أن ترسم بيانات فبراير صورة أقل إثارة للقلق حول مسار تضخم الخدمات.

من المفيد مراقبة تكاليف الإسكان ضمن بيانات التضخم. نمو أسعار المساكن، وهو أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك، لم يتباطأ بالقدر المتوقع في الأشهر الأخيرة رغم أن عديدا من المؤشرات الرئيسة لنمو الإيجارات وبيانات القطاع الخاص تشير إلى أن أرقام إيجارات مؤشر أسعار المستهلك كان يجب أن تهدأ بالفعل، كما يقول مات بوش، خبير اقتصادي في شركة غوغنهايم للاستثمارات.

أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون انخفاض تكاليف الإسكان بشكل كبير هذا العام، ما يساعد على تخفيف التضخم في قطاع الخدمات. وإذا لم يحدث ذلك، فقد يؤخر صناع السياسات بدء تخفيضات أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون حاليا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في يونيو.

من المنتظر أن يتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك لفبراير في 12 مارس. وسيصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أحدث توقعاتهم الاقتصادية في 20 مارس، في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

قال بوستيك يوم الخميس: "حتى مع هذه القراءات القليلة الأخيرة، فإن مؤشر أسعار المستهلك أو نفقات الاستهلاك الشخصي، جاءت أعلى مما كان يأمله الناس. لكن إذا نظرت إلى المنحنى على المدى الطويل، فستجد أن ميل الخط لا زال في انخفاض. وهذا شيء مهم يجب أن نأخذه في الحسبان".

